1 / 8 Am Mittwoch kurz vor dem Mittag wurde durch den deutschen Piloten Samy Kramer eine Spritze in den Himmel gezeichnet. Screenshot Der Pilot möchte damit einen «friendly reminder» in den Himmel setzen, um auf das Impfen hinzuweisen. Screenshot Die Route begann und endete am Bodensee-Airport in Friedrichshafen (D). imago/Kickner

Darum gehts Ein Pilot hat über Süddeutschland eine Spritze in den Himmel gezeichnet.

Er will damit auf das Impfen aufmerksam machen.

Der Flug habe rund eine halbe Stunde Vorbereitung benötigt.

Man müsse beim Fliegen besondere Acht auf die Fluglinie geben.

Während in der Schweiz schon erste Impfungen gegen das Coronavirus verabreicht werden, startet Deutschland am 27. Dezember. Ein Pilot feiert den Impfbeginn jetzt schon – indem er mit seinem Flugzeug eine Spritze in den Himmel zwischen Friedrichshafen (D) und Ulm (D) zeichnete, wie Daten der Website Live Flight Tracker zeigen. Der Flug mit der Diamond DA20 Katana startete und endete in der Stadt am Bodensee, nahe der Schweizer Grenze, und dauerte total 1:44 Stunden.

Der Pilot sowie die Maschine sind Teil des Luftsportclubs Friedrichshafen. «Eines unserer Mitglieder, ein sehr kreativer Mensch, kam auf die Idee, diesen Flug durchzuführen», sagt Frank Fischer, Vereinspräsident des LSC Friedrichshafen.

Angesichts der herrschenden Pandemie wollte Samy Kramer, der Pilot, ein Zeichen setzen. «Im Moment muss ich viele Flugstunden sammeln, und anstatt einfach so zu fliegen, wollte ich hiermit einen Reminder in die Luft zeichnen, dass man sich impfen lassen soll», sagt Kramer zu seinem Luftbild.

Reine Präzisionsarbeit

Um einen solchen Flug durchzuführen, braucht es Vorbereitung und viel Präzisionsarbeit. «Ich habe ungefähr eine halbe Stunde mit der Planung verbracht», erklärt Kramer sein Vorgehen. Mit einem Navigationssystem hat Kramer die Punkte eingetragen, die er anschliessend abfliegen konnte. «Das Fliegen ist damit anspruchsvoller als sonst», so Kramer. Anmelden müsse man einen solchen Flug nicht, da dieser im freien Luftraum durchgeführt werde.

Man müsse genau auf die Fluglinie achten, vor allem wenn starker Wind herrsche. Auch die Kurven müssten passend geflogen werden. «Die Kurven werden eher langsam geflogen, man spürt ungefähr das Dreifache des Körpergewichts», erzählt der Pilot.

Auf Instagram seien schon die ersten Rückmeldungen eingetroffen. Ein weiterer Flug mit vorgezeichneter Route sei bislang noch nicht in Planung. «Erst mal noch nichts, ich werde in Zukunft dann weiterschauen», sagt Kramer. Es ist nicht das erste Bild, welches Kramer in die Luft malt. Bei einem früheren Kunstwerk diente ein Meme als Inspiration:

Schweizer Impfstart ist im Januar