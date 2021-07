Ein UFO oder Ironman? : Piloten am Flughafen Los Angeles beobachten mysteriösen Jetpack-Mann

Am Flughafen Los Angeles treibt ein fliegender Mann sein Unwesen. Piloten werden dazu aufgefordert, auf einen Mann mit einem Raketenrucksack aufzupassen. Nun hat sich das FBI in den Fall eingeschaltet.

Am 28. Juli 2021 wurde am Himmel von Los Angeles eine fliegende Person mit einem Raketenrucksack gesichtet.

Die US-Bundespolizei geht einem Bericht über eine fliegende Person mit einem Raketenrucksack im Himmel über dem Internationalen Flughafen von Los Angeles nach. Der Pilot einer Boeing 747 habe per Funk einen «möglichen Jetpack-Mann in Sicht» gemeldet, berichtete die Zeitung «Los Angeles Times».

Der Pilot habe ein solches, einem Raketenrucksack ähnelndes Objekt, am frühen Mittwochabend in 24 Kilometern Entfernung vom Flughafen in etwa 1500 Metern Höhe gesehen, sagte ein Sprecher der Flugaufsichtsbehörde FAA der Zeitung. Als Vorsichtsmassnahme hätten Fluglotsen andere Piloten in der Umgebung gewarnt. «Seid vorsichtig, der Jetpack-Typ ist wieder da», hiess es in einer der Mitteilungen.