Tödlicher Flugunfall in Dittingen – Sust legt Bericht vor

Für den Piloten der unteren Maschine endete das Unglück glimpflich. Seine Maschine ging am Fallschirm in einem Garten nieder und er konnte leicht verletzt entsteigen.

Der Unfall

Fast acht Jahre nach einem tödlichen Flugunfall an den Dittinger Flugtagen hat die Schweizerische Sicherheitsuntersuchungsstelle Sust am Mittwoch ihren Schlussbericht publiziert .

Am 23. August 2015 kollidierten an den Dittinger Flugtagen zwei Leichtmotorflugzeuge während eines Formationsflugs. Beide beteiligten Flugzeuge stürzten in der Folge ab. Während ein Pilot seine Maschine mit dem Notschirm zu Boden brachte und dabei nur leicht verletzt wurde, endete der Crash für den anderen Piloten mit dem Tod. Er erlitt bereits schwere Verletzungen durch den Propeller der Maschine seines Kollegen, der in seine Kabine eindrang. Ob er noch handlungsfähig war, ist unklar. Das ballistische Rettungssystem funktionierte auf jeden Fall nicht mehr. Der Fallschirm wurde nicht aus dem Flugzeug hinausgezogen und die Propellermaschine prallte ungebremst auf dem Boden auf.