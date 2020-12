Das sagen Schweizer Politiker

Thomas Hurter sieht in der Zahlung der vertraglich vereinbarten Piloten-Löhne kein Problem. Denn beim Kredit handle es sich nicht um Staatsgelder, sondern um marktüblich verzinste Kredite, sagt der SVP-Nationalrat und Präsident des Dachverbands der schweizerischen Luft- und Raumfahrt Aerosuisse. «Die Swiss kann daher mit dem Geld machen, was sie will. Sie muss letztlich den Betrieb garantieren und den Kredit wieder zurückzahlen.» Es gebe nun mal marktübliche Löhne und die Swiss müsse daher ihre Mittel so einsetzen, dass sie Geld verdienen kann. Für die Juso-Präsidentin Ronja Jansen ist die Aufstockung nicht das grösste Problem. «Die Lohnschere bei der Swiss muss sich schliessen, doch der wahre Skandal sind die Boni, die trotz Krise und drohendem Jobabbau ausbezahlt werden.» Wichtig sei zudem, dass anständige Gehälter und Arbeitsbedingungen auch in Krisenzeiten grundsätzlich Priorität haben.