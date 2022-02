London Heathrow – Piloten kämpfen mit Landung – und Hunderttausende schauen im Stream zu

Die Intensität des Sturms nahm am Freitagabend zumindest in Grossbritannien langsam, aber sicher ab. Zurzeit sind die Benelux-Staaten und Deutschland am härtesten betroffen, in der Niederlande wurden drei Personen durch umstürzende Bäume getötet. Im Verlauf des Wochenendes dürfte Zeynep, wie der Sturm in den meisten europäischen Staaten genannt wird, weiter in Richtung Osten ziehen. Ab Sonntag bahnt sich bereits der nächste Sturm an, der nach Einschätzung eines Meteorologen zwar insgesamt weniger stark ausfallen wird, dafür aber auch die Schweiz merklich treffen dürfte.