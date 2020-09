Col du Mollendruz VD : Pilotin (29) stirbt bei Absturz von Segelflugzeug

Eine 29-jährige Deutsche verunfallte am Samstag in einem Segelflugzeug. Sie war in Montricher VD losgeflogen und stürzte am Col du Mollendruz VD ab. Eine Untersuchung wurde eingeleitet.