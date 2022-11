Pilum 22 ist vorbei – das sagt die Community dazu

«Jasst ihr besser, statt solche Übungen durchzuführen»

Verschiedene Mitglieder geben an, ähnliche Erfahrungen wie Soldat M.B. im Militär gemacht zu haben: «Ich würde nie wieder in die Armee gehen, es ist verlorene Zeit. 99 Prozent des Tages nur rumstehen und warten», so User Habakuk. countryman2 erinnert sich: «Es war schon vor 45 Jahren so, dass wir eine halbe Stunde pressieren mussten und dann vier und mehr Stunden warteten, bis der nächste Befehl, den man in den seltensten Fällen verstand, eintraf. Das war halb so schlimm, wenns nicht grad in Strömen regnete.» – «Wer in diesem Verein war, weiss, wie das abläuft: Egal, wie die Übung lief, am Ende heisst es: Super Übung, jetzt wissen wir, was wir das nächste Mal besser machen können. Wer das noch unterstützt, ist wirklich von vorvorgestern», kommentiert Dr.Timotheus.