Drei Tote nach Pilz-Vergiftung in Australien: Neue Details

Drei Tote in Australien : «Todeswand» – Bizarre Bilder im Esszimmer der Pilz-Köchin

Ein Familienessen in einer australischen Kleinstadt endete in einer Tragödie. Drei Menschen starben an einer Pilzvergiftung. Ob es Mord war, ist noch unklar. Nun aber kommen weitere Details zur Köchin Erin Patterson ans Licht.