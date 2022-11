5 spannende Fakten über Pilze

Ein Pilz, der Plastik zersetzt

Mit Pilz am Po durch die Luft

Pilz und Mensch haben Gemeinsamkeiten

Wohnen wir bald im Pilz-Haus?

Wird diese dann getrocknet, kann sie für verschiedenste Bauzwecke genutzt werden. Vielleicht wohnen wir irgendwann in Häusern aus Pilzen . Geforscht wird zu diesem Thema unter anderem an der ETH Zürich.

Statt Lederjacke: Pilzjacke

Statt Fast Fashion, die dank Kunstfasern teilweise länger lebt als wir selbst, sollten wir Pilz-Fashion in Betracht ziehen: Diese lässt sich rückstandslos abbauen. Die Idee dazu entwickelte 2009 der Design-Student Maurizio Motalti. Er beschäftigte sich für seine Abschlussarbeit mit Tod und Beerdigung und kam so auf das Modematerial Pilz.

«Du trägst so ein Pilzkleid nur einen Tag und wirfst es danach in den Biomüll. Du musst es nicht waschen und du kannst es zu Hause wachsen lassen», so Han Woesten, Mikrobiologe an der Universität Utrecht.