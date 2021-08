Pilzkaffee ist das neue Superfood – Das steckt hinter der Wirkung

In Amerika wird der Mushroom Coffee schon seit längerer Zeit als Superfood gefeiert, nun h ält er auch in Europa langsam Einzug. Bei diesem extravagant klingenden Getränk handelt es sich um Kaffeepulver, das mit Extrakten sogenannter Vital pilze angereichert ist. Online und i m Det a ilha ndel findet man den K affee bereits portionsweise abgepackt , den man wie Instantkaffee mit heissem Wasser aufgiesst. Aufgrund des geringeren Koffeingehalts und weniger Bitterkeit soll Pilzkaffee für empfindliche Menschen bekömmlicher sein.

Neu ist d ie Idee keineswegs : Da Kaffee während de s Z weiten Weltkrieg s zu den knappen Gütern gehörte, nutzten die Menschen Alternativen – so verarbeitete man i n Finnland e twa den dort beheimateten Chaga-Pilz (Schiefer Schillerporling) zu Kaffee. In Gesundheitsmagazinen und -büchern gilt dieser als «König der Vitalpilze».

Die Vermarktung von Vitalpilzen boomt im Internet

T atsächlich sollen g e wisse Inhalts s toffe gesundheitlich günstige Wirkungen in Studien gezeigt haben , beispielsweise für das Immun- oder Herz-Kreislaufsystem , so Liechti . Allerdings seien die meisten Studien an Tieren durchgeführt w orden und dazu noch mit hochdosiertem Pilzextrakt. Ob die pulverisierten Pilze aufgelöst im heissen Wasser beim Menschen die gleichen Auswirkungen ha ben , sei demnach fraglich.

Der Vitalpilz ist reines Marketing

Die Schwierigkeit liege vor allem dar i n, dass Vitalpilze als «Superfood» vermarktet werden , da sind sich Liechti und Christine Brombach, Dozentin am Institut für Lebensmittel- und Getränkeinnovation an der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW) , einig : « Heil- oder Vitalpilze sind B egriffe a u s dem Marketing u nd rechtlich nicht geschützt. Vor allem dürfen diese gar nicht zur Vorbeugung oder Heilung von Krankheiten beworben werden », so Brombach, « Heilsversprechen sind nicht seriös und in der Schweiz wie auch in der EU verboten ». Verkaufen lassen sich Produkte mit Vitalpilzen als Superfood angepriesen aber alleweil besser.