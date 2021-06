«Fuck you» : Pink-Floyd-Mitgründer beschimpft Mark Zuckerberg und Facebook

Roger Waters (78), Mitglied der Supergruppe Pink Floyd, ist nicht gut auf Facebook zu sprechen: Auf die Anfrage, ob der Dienst einen Song der Band für Instagram-Werbung verwenden dürfe, soll er mit einem knackigen «Fuck You» geantwortet haben.

Dabei gab er eine Anekdote zum Besten, die seine Meinung zu den Zuckerberg-Plattformen klar widerspiegelt. So sei er angefragt worden, ob Facebook den Song «Another Brick in the Wall Part II» verwenden dürfe, um Insta mit einem Filmclip zu bewerben. «Es ist ein Angebot von Mark Zuckerberg an mich», zitiert ihn das Magazin «Futurezone». Er habe dafür eine «riesige Summe» angeboten bekommen, was ihn aber nicht zu überzeugen vermochte: «Die Antwort ist: Fuck you», so der Musiker. «No fucking way».