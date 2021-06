Urteil im Mordfall Metzerlen SO - Pink Panther Mörder schuldig gesprochen

Das blutige Verbrechen erschütterte die beschauliche Leimentaler Gemeinde Metzerlen SO.

Die Beschuldigten werden der international tätigen Juwelen-Diebesbande Pink Panthers zugerechnet. Einer der Hauptbeschuldigten soll an einem Raubüberfall auf einen Juwelier in Wettingen AG beteiligt gewesen sein.

Vor zehn Jahren starb der Gemeindepräsident von Metzerlen-Mariastein SO nach einem Raubüberfall.

Ein Holländer (41) und ein Serbe (44) standen Ende Mai wegen Mordes und bandenmässigen Raubes vor dem Richteramt Dorneck-Thierstein SO. Neben Überfällen auf Schmuck- und Uhrenläden sollen die Männer den Gemeindepräsidenten von Metzerlen-Mariastein SO, Ivo Borer (71), bei einem Raub vor elf Jahren getötet haben. Die Männer sollen Mitglieder der internationalen Räuberbande «Pink Panthers» sein. Die zwei Täter erhofften sich im Haus Borers Wertgegenstände und Geld in Millionenhöhe. Jedoch erbeuteten sie lediglich einen Haus- und einen Autoschlüssel. Die beiden Angeklagten sollen ihn mit Kabelbindern gefesselt und mit einem Gegenstand mindestens achtmal fest auf den Kopf geschlagen haben.