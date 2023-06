Zürich: Pinke Brunnen in Zürich – was steckt dahinter?

Mehrere Brunnen in der Zürcher Innenstadt sind am Mittwochmorgen pink eingefärbt worden. Wer steckt hinter der Aktion?

1 / 4 Seit Dienstag wurden mehrere Brunnen in der Stadt Zürich pink eingefärbt. News-Scout Die pinken Brunnen lassen sich am Bürkliplatz, im Lindenhof, im Münsterhof oder in der Strehlgasse finden. News-Scout Hinter der Aktion steckt das feministische Streikkollektiv Zürich. News-Scout

Darum gehts Mehrere Brunnen wurden am Mittwochmorgen pink eingefärbt vorgefunden.

Hinter der Aktion steckt das feministische Streikkollektiv.

Damit soll auf den anstehenden feministischen Streik am 14. Juni aufmerksam gemacht werden.

Kann man neuerdings Sirup aus Zürcher Brunnen trinken? Nicht ganz. In der Nacht von Dienstag auf den Mittwoch färbte das feministische Streikkollektiv mehrere Brunnen in der Zürcher Innenstadt ein. Mehrere News-Scouts schickten Fotos ihrer Sichtungen: Auf pinkes Wasser stiess man bei Brunnen am Bürkliplatz, an der Strehlgasse sowie am Münster- und Lindenhof.

Mit der Aktion will das Kollektiv ein Zeichen setzen. «Heute in einer Woche, am 14.06.2023, ist der nationale feministische Streiktag. Im Zeichen dessen wurden heute in ganz Zürich Brunnen pink eingefärbt», verkündet das feministische Streikkollektiv auf Instagram.

Farbe sei «naturbelassen»

Wie das Streikkollektiv weiter schreibt, sei die Farbe «naturbelassen und absolut unbedenklich» im Gegensatz «zum Patriarchat und dessen Folgen». Unter dem Beitrag auf Instagram wurde unter anderem der Hashtag «Femizide» darunter gesetzt.

Bei der Aktion handelt es sich nicht um einen Einzelfall. Bereits 2019 wurde die Limmat von Klimaaktivistinnen und -aktivisten giftgrün gefärbt. Wie die Aktionsorganisation damals verkündete, handelte es sich um Uranin. Der Stoff sei ungefährlich und die Toxizität sei vergleichbar zu Speisesalz.

Rote Brunnen sollen auf Femizide aufmerksam machen

Im März 2021 wurden bereits in Oberwinterthur 13 Brunnen rot eingefärbt – dies aus Protest gegen den Mehrwertsteuersatz von 8 Prozent auf Tampons. Was für viele Passantinnen und Passanten wie Blut aussah, war in Wirklichkeit aber lediglich Lebensmittelfarbe.