«Hatte schon Ferien gebucht»: Pinke Haare und Shisha-Bar-Besitzer – so verrückt ist Nati-Neuling Bottani

Mit 31 Jahren kommt Mattia Bottani unverhofft zu seinem ersten Nati-Aufgebot. «Ich fühle mich wie ein kleines Kind am ersten Schultag», sagt der Tessiner, als er am Donnerstag ins Team-Hotel einrückt.

1 / 7 Mattia Bottani ist erstmals für die Schweizer Nati aufgeboten. freshfocus Mit 31 Jahren könnte er der älteste Debütant seit dem Jahr 2000 werden. freshfocus Mit Lugano gewann der Tessiner in diesem Jahr den Cup. Marusca Rezzonico/Freshfocus

Darum gehts

Vom FC Lugano in die Nati – und das im Alter von 31 Jahren. «Daran habe ich nicht einmal mehr selber geglaubt», gibt Mattia Bottani zu. Der Tessiner hat es für die Nations-League-Partien in diesem Juni erstmals überhaupt in das Kader der Nati geschafft. Und in Anbetracht des dichten Programms mit vier Spielen in zehn Tagen stehen die Chancen gut, dass der Neuling auch gleich zum Einsatz kommen wird.

Damit wäre Bottani der älteste Spieler seit Jörg Stiel, der für die Nati debütiert. Der letzte St. Galler Meister-Goalie hütete im November 2000 im Alter von 32 Jahren erstmals den Schweizer Kasten. Beim 1:1 in Rades gegen Tunesien stand noch Enzo Trossero bei der Nati an der Seitenlinie.

Bottani kennt fast niemanden

Fast 22 Jahre und vier Nati-Trainer später winkt nun Mattia Bottani die erste Chance für einen Länderspiel-Einsatz. «Ich habe eigentlich bereits Ferien in Griechenland gebucht», sagt der Tessiner, der selber von seinem Aufgebot überrascht wurde. «Aber jetzt bin ich hier, das ist noch besser!»

«Ich fühle mich wie ein kleines Kind am ersten Schultag», gesteht Bottani. «Shaqiri und Zuber kenne ich noch aus der U-18-Nati. Und natürlich Gavranovic, weil er im Tessin aufgewachsen ist», erzählt er. Mit seinen restlichen neuen Teamkollegen hatte der 31-Jährige, der in seiner Karriere bislang ausschliesslich in der Schweiz kickte, kaum zu tun.

Trotzdem reist Bottani mit viel Selbstvertrauen im Gepäck nach Bad Ragaz. «Wir haben mit Lugano den Cup gewonnen und sind in der Meisterschaft Vierter geworden. Die 2022-Version von mir ist vermutlich die beste, die es je gegeben hat», sagt der Offensiv-Allrounder.

Pinke Haare nach verlorener Wette

Aber nicht nur spielerisch, sondern auch optisch sticht die neuste Bottani-Version heraus. Seit dem Cupfinal trägt der Tessiner seine Haare pink. «Ich habe eine Wette mit einem Vereins-Mitarbeiter verloren», erzählt er. Darum also die auffällige Haarpracht.