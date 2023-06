Schweiz: Pinkeln, Abfall und schreiende Kinder – das nervt euch in der Badi 

Wir haben bei der 20-Minuten-Community nachgefragt, was sie am meisten in der Badi nervt.

Wir haben bei der 20-Minuten-Community nachgefragt, was sie am meisten in der Badi nervt.

Knigge-Expertin Katrin Künzle sagt, was in der Badi erlaubt ist und was als absolutes No-go gilt.

Was nervt dich am meisten in der Badi? Wir haben bei der 20-Minuten-Community nachgefragt. (siehe Bildstrecke)

Littering

Laute und schreiende Kinder

«Die Badi ist für alle da. Kinder sind aktiv und oft auch sehr laut. Dies ist für Ruhesuchende nicht immer einfach», so Künzle. In den meisten Badis gebe es aber ruhige Plätze, die weiter entfernt vom Kinderschwimmbecken gelegen sind. Nicht tolerieren müsse man, wenn fremde Kinder Fangis machen und dauernd über das eigene Badetuch rennen: «Gefährlich kann es werden, wenn Fussball oder Frisbee in den nicht dafür vorgesehenen Zonen gespielt wird. In diesem Fall zuerst mit den Kindern und dann mit den Eltern sprechen.» Nützt alles nichts, sollte man den Bademeister informieren. Denn: «Ballspiele oder Frisbee sind nur auf der Spielwiese erlaubt, das dient der Sicherheit. Falls keine solche Wiese vorhanden und es rappelvoll ist, gilt es auf Ballspiele verzichten.»