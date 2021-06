Fragwürdige «Verschönerungsmassnahme» - Pinker Hund sorgt bei Tierfreunden für blankes Entsetzen

An der Schlosstrasse in Bern wurde ein rosaroter Hund gesichtet.

Der News-Scout musste genauer hinsehen, denn der Anblick war recht ungewöhnlich: Vor einem Einkaufsladen an der Berner Schlosstrasse wartete am Mittwochnachmittag ein knallpink gefärbter Hund auf seine Besitzerin. «Viele Passantinnen und Passanten machten Fotos, filmten und waren teils entsetzt», erzählt der junge Mann. Er selbst habe den Hund zunächst gar nicht als solchen erkannt: «Pink bringt man ja normalerweise nicht mit Hunden in Verbindung.» Die Besitzerin will er aber nicht verurteilen: «Der Hund tut mir schon ein bisschen leid, aber vielleicht musste er ja nur einen Tag so herumlaufen.»