Good News

Pinker Käse wird auch in der Schweiz immer beliebter

Die Swiss Cheese Factory aus Ganterschwil SG hat für einen asiatischen Händler einen pinken Käse produziert. Nun findet die «Pink Queen» auch in der Schweiz immer mehr Anhänger und Kinder lieben den Käse sogar.

Nach rund eineinhalb Jahren ziehen die Geschäftsführer eine positive Bilanz. Die «Pink Queen» habe mittlerweile auch in der Schweiz und dem grenznahem Ausland Fuss fassen können. «Der pinke Käse wird in der Schweiz immer beliebter. Wir sind sogar mit einem grösseren Vetriebspartner in Verhandlung», sagt Urs Stadelmann. Bisher sei die «Pink Queen» in verschiedenen Käsetheken sowie auch im Online-Shop der Swiss Cheese Factory und im Café «Chäs Hüsli» vor der Käserei erhältlich.