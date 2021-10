Kommt Milliarden-Deal zustande? : Pinterest-Aktie steigt wegen Berichten über Kaufinteresse von Paypal

Wie Insider behaupten, soll der Internet-Bezahldienst die Online-Pinnwand Pinterest für 45 Milliarden Dollar kaufen. Kommt der Deal zustande, wäre er der grösste der letzten zehn Jahre.

Aktien der Fotoplattform Pinterest haben nach Berichten über das Kaufinteresse des Bezahldienstes Paypal einen Sprung nach oben gemacht. Zum US-Handelsschluss am Mittwoch gab es ein Plus von knapp 13 Prozent, im nachbörslichen Handel kamen weitere rund 0,7 Prozent hinzu.

Zuvor hatten unter anderem der Finanzdienst Bloomberg und das «Wall Street Journal» berichtet, Paypal sei in Übernahmeverhandlungen mit Pinterest. Nach Bloomberg-Angaben sei dabei ein Preis von 70 Dollar pro Aktie im Gespräch gewesen – das wäre ein Aufschlag von rund einem Viertel auf den Schlusskurs vom Dienstag. So weit waren die Anleger dann doch nicht bereit, auf die Informationen einzusteigen: Der Kurs erreichte am Mittwoch gerade einmal 63 Dollar. Es sei derzeit offen, ob es zu einem Abschluss komme, auch könnten sich die Bedingungen noch ändern, hiess es einschränkend in den Berichten.