Pinterest verbietet Werbung zum Abnehmen

Pinterest, eine Art Inspirations-Pinnwand mit rund 478 Millionen aktiven Nutzerinnen und Nutzern, will gegen Bodyshaming vorgehen und verbietet neuerdings Diät-Werbeanzeigen. Besonders jetzt, da der Sommer vor der Tür stehe und die Pandemie sich langsam dem Ende nähere, hätten Menschen vermehrt Probleme mit dem eigenen Körperbild, schreibt das Unternehmen in einer Mitteilung.

Weil Menschen wieder vermehrt persönlichen Kontakt haben, würden sich viele zusätzlich unter Druck gesetzt fühlen. Das bestätigt auch die US-amerikanische National Eating Disorders Association (NEDA) und die National Association of Anorexia Nervosa and Associated Disorders (ANAD): Seit Beginn der Pandemie im vergangenen Jahr habe es einen deutlichen Anstieg von bedenklichem Essverhalten und Essstörungen bei jungen Menschen gegeben.