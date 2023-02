Das Gegenteil von Lost Place: Pioneertown – eine Stadt wie diese gibt es weltweit nur einmal

1 / 22 Herzlich willkommen in Pioneertown, der Stadt mit der aussergewöhnlichen Geschichte. Wikimedia Commons/mfield/CC BY-SA 3.0 Gegründet wurde die Stadt nämlich im Jahr 1946 von einer Gruppe von Schauspielern als Filmset, das «lebt und atmet». (Im Bild: Western-Schauspieler vor dem Red Dog Saloon in Pioneertown, 1950er-Jahre) Flickr/Don Graham/CC BY-SA 2.0 Das heisst: Sie wollten eine Stadt, deren Gebäude von aussen nach «Wildem Westen» aussahen und für Filmdrehs taugten, im Innern aber moderne Einrichtungen beherbergten, die man auch tatsächlich nutzen konnte. (Im Bild: Einige der Gründer beim Spatenstich, September 1946) Getty Images

Darum gehts Pioneertown in Kalifornien wurde als Filmkulisse für Western gegründet, heute leben dort Menschen.

Die Gründer haben genau das beabsichtigt.

Ihren Namen verdankt die Stadt mit der ungewöhnlichen Geschichte einem Song.

Filmkulissen sind oft als solche erkennbar. Zumindest bei genauem Hinsehen. Vor allem Aussenfassaden sieht man schnell an, dass sie nicht echt, sondern fake sind. Das war auch früher schon so – und für US-Schauspieler Dick Curtis ein Unding. Er sehnte sich nach einem Filmset, das «lebt und atmet». Deshalb beschloss er in den 1940er-Jahren gemeinsam mit Film- und Geschäftspartnern, eine Stadt zu gründen, deren Gebäude von aussen nach «Wildem Westen» aussahen und für Filmdrehs taugten, im Innern aber moderne Einrichtungen beherbergten, die man auch tatsächlich nutzen konnte. Eine Eisdiele etwa oder eine Bowlingbahn. Auch ein Motel schwebte ihm vor, genauso wie eine Bar.

Um ihr Vorhaben umzusetzen, erwarb die 17-köpfige Truppe ein rund 13’000 Hektaren grosses Tal rund zwei Stunden östlich von Los Angeles entfernt, das bald unter dem Namen Pioneertown (siehe Box) bekannt sein sollte. Hier war man weit genug weg vom Trubel der boomenden Filmmetropole, um in Ruhe drehen zu können. Aber man war auch nah genug, um Filmschaffende und Erholungssuchende anzulocken. 8500 Dollar kostete die Investoren ihr Traum. Der Spatenstich erfolgte am 1. September 1946.

Warum Pioneertown fast anders geheissen hätte

Filmproduzent war Pioneertown-Fan Nummer 1

Die Arbeiten schritten rasch voran. Schon bald gab es in Pioneertown erste, voll funktionsfähige Geschäfte, darunter White’s Grocery, das Townhouse Motel oder den Red Dog Saloon. Selbst ein Eissalon und ein Bowlingcenter entstanden. Im Frühjahr 1947 riefen die Verantwortlichen in einem ganzseitigen Zeitungsinserat dazu auf, sich ihnen als Pioneertown-Grundbesitzer anzuschliessen. Für 900 Dollar gab es rund eine halbe Hektare Land.

Auch als Kulisse für Westernfilme fand die neue Stadt Gefallen. Der erste Film, der dort gedreht wurde, war «Cisco räumt auf» (im Original: «The Valiant Hombre», 1948). In den nächsten Jahren sollten rund 200 weitere folgen (siehe Bildstrecke unten). Als am wichtigsten für die Entwicklung – und auch den Fortbestand – Pioneertowns entpuppte sich der zufällige Besuch von Philip N. Krasne. Dem Filmproduzenten gefiel es in der Westernstadt so gut, dass er rund 16 Hektaren exklusiv pachtete. Und das für gleich 25 Jahre, damit er hier seine Serie «Cisco Kid» drehen konnte. Insgesamt 156 «Cisco»-Folgen entstanden hier.

Pioneertown lebt auch nach den goldenen Filmzeiten weiter

Mit den Jahren liess jedoch das Interesse an Westernfilmen merklich nach. Das bekam auch Pioneertown zu spüren: Die Zahl der Produktionen ging zurück und der Ausbau des Städtchens stagnierte – Letzteres auch deshalb, weil dort aufgrund der Lage keine sichere Trinkwasserversorgung garantiert werden konnte. Laut Pioneertownsun.com geriet die Gesellschaft, die den Ort verwaltete, damals finanziell so unter Druck, dass sie den Ort im Jahr 1953 für rund 80’000 Dollar versteigerte.

Verlassen oder gar vergessen ist Pioneertown heute aber nicht. So kommen immer wieder Filmteams für kürzere Drehs wie Musikvideos und Werbespots vorbei. Zudem sind einige der Gebäude hier nach wie vor durchgehend bewohnt. Für den Lebensunterhalt der Bewohnerinnen und Bewohner sorgen unter anderem die Touristinnen und Touristen, die den Ort mit der aussergewöhnlichen Geschichte mit eigenen Augen sehen wollen. Unter kommen sie entweder im Motel, in den zahlreichen Airbnbs oder im eigenen Camper unter freiem Himmel.

Wüstenmekka für Musikstars

Auch kulturell wird hier einiges geboten, vor allem an den Wochenenden. Auf dem Programm stehen etwa Wild-West-Shows, die zwischen den alten Kulissen stattfinden, aber auch Konzerte von gar nicht mal so unbekannten Künstlern. One Republic traten hier schon auf, genauso wie die Eagles of Death Metal, Lorde und die Arctic Monkeys.

Auch Paul McCartney, The Hives und Billy Corgan, den man von den Smashing Pumpkins kennt, gaben sich hier schon die Ehre. Der «Place to be» für sie ist der Pappy & Harriet’s Pioneertown Palace, eine Mischung aus Barbecuerestaurant und Konzerthalle, das schon seit Jahrzehnten Musikerinnen und Musiker sowie Fans in die Wüste lockt. Claude «Pappy» Allen und seine Frau Harriet hätten die ehemalige Kantine der Filmcrews im Jahr 1982 gekauft und «zu einer Art Oase für motorradfahrende Aussenseiter und durstige Wüstenmusiker» gemacht, schreibt Latimes.com (Bezahlartikel).

Ob das auch in Zukunft so sein wird, steht aktuell in den Sternen: Bis zum Jahr 2021 in der Hand von «Pioneertowners», wird es heute von einem Paar aus der Unterhaltungsbranche betrieben. Seit der Übernahme hat sich einiges geändert – und das offenbar nicht zum Guten. «Ich habe hier in drei Jahren mehr Drama gesehen als in 30 Jahren in L.A.», so Roy Jürgens, der fünf Airbnbs in der Gegend betreibt. Sogar einen Rechtsstreit gibt es. Das Pappy & Harriet’s ist nun häufiger mal geschlossen.

