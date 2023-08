Frachter mit Hightech-Segeln soll Schiffahrt revolutionieren

Die Segel wurden in der Cosco-Werft in Shanghai nachgerüstet.

Nun ist der erste Frachter der Welt mit Segelunterstützung in See gestochen – und soll die Effizienz der Technik beweisen helfen.

Segel bei Frachtern nachrüstbar

Die Technik – entwickelt in Zusammenarbeit von Cargill, BAR Technologies, Mitsubishi und Yara Marine Technologies – ermöglicht es, die Segel auf unterschiedliche Art und damit optimal in den Wind zu stellen. Sie lassen sich einklappen, wenn die Windstärke 40 Knoten überschreitet. Und sie ist nachrüstbar, kann also auch auf bereits in Dienst gestellten Schiffen noch eingebaut werden.