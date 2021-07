Golf von Mexiko : Pipeline-Leck erzeugt «Feuerauge»

Spektakuläre Bilder vom Golf von Mexiko: Bei einem Leck in einer Pipeline hat sich eine kreisförmig brodelnde Glut im Wasser gebildet. Verletzt wurde niemand.

Wegen eines Gaslecks in einer Unterwasser-Pipeline hat es im Meer vor Mexiko gebrannt. Das Feuer 150 Meter vor einer Bohrinsel der Ölförderanlage Ku-Maloob-Zaap im Golf von Mexiko sei am Freitag nach fünfeinhalb Stunden gelöscht worden, teilte der staatliche Erdölkonzern Pemex mit. Ein Video, das den Brand zeigen soll, verbreitete sich auch ausserhalb Mexikos in sozialen Medien – manche Twitter-Nutzer bezeichneten die kreisförmig brodelnde Glut im Wasser als «Feuerauge».