Pippa Middleton ist zum zweiten Mal schwanger.

Aktuell wohnen die beiden in einem Stadthaus in London. Jedoch hat eine Quelle gegenüber der «Daily Mail» erwähnt, dass die Familie auf der Suche nach einem neuen Zuhause im englischen Berkshire ist.

Sie wollen eine Farm kaufen

Die Beziehung von Pippa und James wurde 2016 publik. Im darauffolgenden Jahr gaben sich die beiden das Jawort. Zurzeit leben sie in London in einem sechs Zimmer grossen Stadthaus, das umgerechnet 20 Millionen Franken gekostet hat. Die Royal-Schwester und der Milliardär sind neuen Berichten zufolge jedoch gerade auf der Suche nach einem neuen Zuhause.

In der engen Auswahl stehe ein Landsitz mit dem Namen Bucklebury Farm in der Grafschaft Berkshire, die rund 80 Kilometer von London entfernt ist. Das Anwesen soll so gross sein wie 40 Fussballfelder und umgerechnet rund 1,8 Millionen Franken kosten. Auch das Schloss Windsor von Queen Elizabeth II. und das Haus der Middleton-Familie befinden sich in Berkshire.