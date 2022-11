Piqué hört mit Rot-Eklat auf: Barcelona-Spieler beleidigt Schiri

Noch am Sonntag wurde er unter Tränen im Camp Nou von den Fans verabschiedet.

Wie die «Daily Mail» schreibt, wählte der Spanier üble Schimpfwörter. So sagte er: «Du bist mit Abstand der Schiedsrichter, der Barcelona am meisten beschissen hat. Du bist eine verdammte Schande.»

Was für ein bitteres Ende einer grossen Karriere. Am Dienstagabend gewann zwar der FC Barcelona mit 2:1 auswärts gegen Osasuna – von diesem Erfolg sprach nachher jedoch niemand. Die Rede war nur von Barças Piqué.

Der Verteidiger, der letzte Woche überraschend seinen Rücktritt bekannt gab und noch am Sonntag unter Tränen im Camp Nou von den Fans verabschiedet wurde, rastete total aus. Der 35-Jährige schaffte es sogar, eine Rote Karte zu sehen – ohne eine einzige Minute gespielt zu haben. Der Grund: Piqué beleidigte den Schiri übel.

Piqué verfolgt Schiri

Doch von Anfang an. Zur Pause lag Barcelona mit 0:1 zurück. Vorangegangen war allerdings ein klarer Bodycheck von Torschütze David Garcia gegen Marcos Alonso, der jedoch nicht geahndet wurde. Zudem sah Stürmer-Star Robert Lewandowski schon nach einer halben Stunde nach einem Foul Gelb-Rot. Der Pole sprang ohne Not in Garcia hinein und haute diesen mit dem Ellenbogen ab.