Gerard Piqué zieht mit Clara in Shakiras Villa ein

Nach elf gemeinsamen Jahren endete die Beziehung von Shakira und Piqué in einem öffentlichen Rosenkrieg. Die Latina veröffentlichte gar einen Diss-Track über ihren Ex.

Ex-Fussballer Gerard Piqué zieht mit seiner Freundin Clara Chia Marti in die Villa ein, die in Spanien sein Zuhause mit Shakira war.

Shakiras und Gerard Piqués Trennung ist ein Jahr her – jetzt soll laut Insidern Piqué mit seiner Clara in die Villa einziehen, in der Shakira lebte, als sie nach Barcelona kam. Das Luxus-Anwesen hat mehrere Stockwerke, eine riesige Terrasse, einen Infinity-Pool und einen eigenen Fussballplatz. Es soll das erste Zuhause für Shakira in Spanien gewesen sein. Bei ihrer ersten Schwangerschaft liess sie sich laut Journalist Pepe del Real auch in der Villa ablichten, sagt er gegenüber «El Programa de Ana Rosa».