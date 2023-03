Zürich: Piranha Bar und Club Zukunft sollen neuem Coop Platz machen

Die Piazza Cella ist bekannt für ihre lebhafte Atmosphäre. An diesem Platz kommen die verschiedensten Menschen zusammen und er dient als Treffpunkt für das ganze Quartier. Doch zwei der bekanntesten Lokale müssen per Ende März 2024 das Feld räumen, wie Tsüri.ch berichtet. Alex Dallas, Geschäftsführer der «Zuki» sagt, dass ihnen angeboten wurde, zu bleiben. Allerdings nur unter der Bedingung, dass eine Bar oder ein Restaurant betrieben würde. Weil das nicht dem Zuki-Konzept entspräche, müssten sie sich «schweren Herzens» nach einem anderen Standort umsehen.

Wie Dallas ausführt, werde das Haus nach ihrem Auszug abgerissen und ein neues gebaut. Die «Kornhaus Verwaltung» plane neue Wohnungen. Wie viele und in welchem Preissegment diese sich bewegten, sei allerdings noch offen. Die Eigentümerin des Grundstücks, die AM Partner Immobilien AG von Arnold Meier, konnte nicht erreicht werden. Alleine an der Langstrasse gehören der Firma drei Grundstücke mit einer Gesamtfläche von über 1700 Quadratmetern.

Coop Pronto statt Piranha Bar

Die Piranha Bar wird seit 23 Jahren von Orhan Öztas geführt. «Es ist traurig, dass die Bar nach so vielen Jahren schliessen muss», sagt Öztas. Eine Piranha Bar 2.0 werde es in Zürich wohl nicht mehr geben – zu einzigartig sei die Lage an der Piazza Cella. Öztas will die Bar in Zürich schliessen und in Winterthur ein neues Lokal eröffnen.