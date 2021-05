Beschwerde eingereicht : Piratenpartei wirft Bundesrat Lügen im PMT-Abstimmungsbüchli vor

In den Augen der Piratenpartei führen die Behörden im Vorfeld der Abstimmung zum PMT-Gesetz die Wählerschaft bewusst in die Irre. Nun hat die Partei offiziell Beschwerde erhoben.

Die Piratenpartei will die Annahme des umstrittenen PMT verhindern.

Nun will sie offiziell Beschwerde wegen Verstosses gegen die Bundesverfassung erheben.

Am 13. Juni befindet das Schweizer Stimmvolk über das Bundesgesetz zu den Polizeilichen Massnahmen gegen Terrorismus, kurz PMT. Dieses soll es den Behörden erlauben, präventiv tätig zu werden, «wenn konkrete und aktuelle Anhaltspunkte vorliegen, dass von einer Person eine terroristische Gefahr ausgeht.» Die Möglichkeiten der Polizei umfassen dabei eine Reihe von Massnahmen wie Melde- oder Gesprächsteilnahmepflicht, Kontakt- oder Ausreiseverbot oder Hausarrest für verdächtige Personen.

Insbesondere stösst sich die Partei an der Definition der «terroristischen Aktivität». Im Gegensatz zum Nachrichtengesetz fehle der Teil, der die Bedrohung «eines bedeutenden Rechtsguts wie Leib und Leben oder die Freiheit von Personen» voraussetze. So gelte es nach der Annahme des PMT bereits als terroristische Aktivität, «Furcht und Schrecken zur Beeinflussung der staatlichen Ordnung zu verbreiten.»

«Jeder kann zum Gefährder werden»

Zudem sei die Formulierung, gemäss der die Polizei derzeit «in der Regel» erst einschreiten könne, wenn eine Person eine Straftat begangen habe, falsch: Bei schweren Verbrechen – und darum gehe es beim Terrorismus– könne der Staat selbstverständlich bereits heute präventiv einschreiten. «Mit dieser Unschärfe wird der Wähler bewusst in die Irre geführt», so die Piratenpartei in ihrem Communiqué.