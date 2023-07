Pirates of the Caribbean: In dieser Bahn gab es echte Skelette

1967 eröffnete im Disneyland in Kalifornien mit «Pirates of the Caribbean» die erste Themenfahrt ihrer Art. Die gruselige Bahn war bevölkert von allerlei Skeletten – echten!

Sie sollte das Publikum mit lebensechten Figuren und Kulissen begeistern.

Damit auch die Skelette den Ansprüchen genügten, griff man auf echte zurück.

Diese wurden irgendwann ersetzt, als es möglich war, realistische Knochen künstlich herzustellen.

Einige Disney-Fans gehen aber davon aus, dass bis heute einige der Knochen echt sind.

Was ist «Pirates of the Caribbean»?

Wer noch nie in einem Themenpark von Disney war, wird «Pirates of the Caribbean» in erster Linie als unerhört erfolgreiche Filmreihe mit Johnny Depp als Captain Jack Sparrow in der Hauptrolle kennen. Doch der «Fluch der Karibik» begann lange, bevor er ins Kino kam, nämlich im Disneyland in Anaheim bei Los Angeles. Dort wurde unter dem Namen «Pirates of the Caribbean» 1967 die erste sogenannte Themenfahrt eröffnet. Dabei handelt es sich um eine Bahn, in der das Publikum an bewegten Szenen vorbeifährt, die eine Geschichte erzählen. Es war die letzte Disneyland-Attraktion, deren Entstehung Walt Disney noch persönlich beaufsichtigte. Sie wurde nur drei Monate nach seinem Tod eröffnet.

Um was geht es bei «Pirates of the Caribbean»?

Die Fahrt erzählt die Geschichte der Reisen, Probleme und Heldentaten einer Piratenbande auf den westindischen Inseln rund um die Karibik im 17. und 18. Jahrhundert. Was als friedliche Bootsfahrt beginnt, wird schnell zur regelrechten Geisterbahn, wenn die Boote mit den Fahrgästen in die Tiefen der Piratenhöhlen herabstürzen. Die Geschichte der Piraten wird mit Dutzenden sogenannten animatronischen Figuren zum Leben erweckt, die Menschen und Tiere darstellen. Besonders gruselig wird es in Dead Man’s Cove, wo die Skelette glückloser Piraten ihre Schätze bewachen.

Was hat es mit den Skeletten auf sich?

Die Entwickler von «Pirates of the Caribbean» legten viel Wert darauf, dass die Kulissen und die Figuren möglichst echt wirkten. Dafür wurde kein Aufwand gescheut, was sich auch daran zeigte, dass der Bau der Themenfahrt die Summe von 15 Millionen Dollar (in heutigem Geld etwa 100 Millionen Dollar) verschlang – so viel, wie das ganze restliche Disneyland gekostet hatte.

Doch es gab ein Problem: die Skelette. Die damalige Technologie war nicht ausgereift genug, um Skelette herzustellen, die nach Meinung des Unternehmens den Anforderungen an den Realismus entsprachen. Der ehemalige Disney-Produzent Jason Surrell schrieb in seinem Buch «Pirates of the Caribbean: From the Magic Kingdom to the Movies», dass die künstlichen Skelette aus dieser Zeit «einfach zu wenig überzeugend» waren. Doch die Lösung lag nicht weit weg, genauer gesagt lag sie in der medizinischen Abteilung der Universität von Kalifornien in Los Angeles in Form von echten menschlichen Knochen. Und so kam «Pirates of the Caribbean» doch noch zu realistisch aussehenden Knochen, ohne das Budget weiter zu strapazieren.

Sind die Knochen noch immer dort?

Offiziell, nein. Laut Surrell erlaubten es technologische Fortschritte irgendwann, die echten Knochen durch lebensechte Nachbildungen zu ersetzen. Manche Disney-Fans sind da allerdings anderer Meinung. Es gibt Gerüchte, wonach sich bis heute echte Knochen in der Bahn befinden. Laut Atlasobscura.com wollen mehrere Disney-Kenner von bis zu vier Stellen in der Bahn wissen, wo noch menschliche Überreste zu finden sind. So soll etwa der Schädel über dem Bett des Piratenkapitäns echt sein. Eine Bestätigung für die Gerüchte gibt es nicht.

Gab es das auch andernorts?

«Pirates of the Caribbean» war kein Einzelfall. In der Geisterbahn Laff in the Dark im Vergnügungspark The Pike in Long Beach, Kalifornien, hing jahrelang die Leiche des Bankräubers Elmer McCurdy, ohne dass das Publikum etwas davon ahnte. Erst im Dezember 1976 fiel einer Filmcrew auf, dass es sich dabei um einen echten Leichnam handelte. Und es ist durchaus denkbar, dass über die Jahrzehnte auch in anderen Geisterbahnen der eine oder andere menschliche Knochen für eine noch schaurigere Atmosphäre sorgte.

Mit Pirates of the Caribbean erfand Disney die Themenfahrt. Und war damit sehr erfolgreich. Das führte dazu, dass heute jeder Vergnügungspark, der etwas auf sich hält, Themenfahrten bietet. Auch der Europa-Park, wo die Bahn Piraten in Batavia das Publikum begeistert. 20min/Nora Bader

