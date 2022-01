Frankreich : Pisten-Raser (40) fährt Fünfjährige um - sie stirbt im Rettungshelikopter

Eine Fünfjährige starb bei einem Ski-Unfall in den Alpen: Ein Skifahrer fuhr «mit hoher Geschwindigkeit» das Kind um, als es in einem Skikurs war. Der 40-jährige Mann sitzt wegen des Verdachts auf Totschlag in Untersuchungshaft.

Darum gehts Bei einem schweren Skiunfall in den französischen Alpen ist eine Fünfjährige ums Leben gekommen.

Das Kind starb, nachdem es von einem Skifahrer angefahren wurde.

Es erlag noch im Rettungshelikopter seinen schweren Verletzungen.

Eine Fünfjährige ist a m Samstag a uf einer Skipiste in den französischen Alpen umgefahren worden und gestorben. Trotz Reanimationsversuchen starb das Mädchen auf dem Weg ins Sp i tal i m Helikopter, wie der Sender France 3 unter Berufung auf die Staatsanwaltschaft Bonneville am Sonntag berichtete.

Das Kind machte den Berichten zufolge mit seiner Familie Fer i en i n Frankreich und nahm dort an einem Skikurs teil. Laut «Daily Mail» stammen die Eltern des Mädchens aus Grossbritannien, wohnen aber in Genf. Sie besitzen ein Ferienhaus im knapp 50 Kilometer entfernten Les Carroz in der Haute-Savoie in Frankreich.

«Sehr heftig» vom Skifahrer getroffen

Ersten E rmittlungen zufolge befand sich das Mädchen in einem Skikurs mit vier weiteren Kindern. Dabei sollen sie in einer Schlange zusammen mit dem Skilehrer in der Nähe des Pistenrandes gestanden sein. E in 40-jähriger Mann kam mit grosser Geschwindigkeit auf sie zu und versuchte vergeblich, auszuweichen, wie France Bleu die Staatsanwaltschaft aus dem nahe liegenden Bonneville zitierte.

Staatsanwältin Karline Bouisset bestätigte jedoch, dass der Skifahrer, ein freiwilliger Feuerwehrmann, auf einer blauen «leichten Piste» sehr schnell gefahren sei. «Das Kind befand sich in einer Reihe hinter der Gruppe und wollte gerade nach rechts abbiegen, als es sehr heftig von dem Skifahrer getroffen wurde», sagte Bouisset.

Dem Pisten-Raser drohen bis zu fünf Jahren Haft

Der Mann kam in Polizeigewahrsam, Untersuchungen wegen fahrlässiger Tötung wurden eingeleitet. Sollte er dafür verurteilt werden, drohen ihn bis zu fünf Jahren Gefängnis und eine Geldstrafe in Höhe von umgerechnet etwa 77’500 Franken.

Wie France 3 berichtete, befindet sich der 40-Jähr i ge i n einem Schockzustand. Er leistete nach dem Unfall gemeinsam mit einem Arzt noch Erste Hilfe. Am Montag soll die Leiche der Fünfjährigen obduziert werden, um die genaue Todesursache festzustellen. Die Eltern sind bereits nach Genf zurückgekehrt.

