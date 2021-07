Titlis Engelberg OW - Pistenfahrzeug überschlägt sich und rutscht Abhang hinunter

Der Unfall geschah am Titlis in Engelberg.

Am Sonntag gegen 16.40 Uhr war am Titlis in Engelberg OW ein Pistenfahrzeug auf dem Weg in die Fahrzeugeinstellhalle bei der Bergstation Titlis, wie die Kantonspolizei Obwalden am Montag mitteilte. Dabei geriet das Fahrzeug über den Wegrand und rutschte seitlich Richtung Steinberg ab. Das Pistenfahrzeug überschlug sich und kam nach rund 400 Metern auf der Seite liegend zum Stillstand. Der 38-jährige Maschinenführer wurde dabei schwer verletzt.