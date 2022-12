USA: Pitbull Van Gogh fängt an zu malen – dann ändert sich sein trauriges Leben

In der Obhut des Tierrettungs-Vereins «Happily Furever After Rescue» fing der Pitbull mit dem Malen an, um für seine Adoption zu werben.

Ein Tierheim in der Stadt Bethel im US-Staat Connecticut hat sich in Sommer dem einohrigen Pitbull namens Van Gogh angenommen. Zunächst zeigte niemand Interesse daran, den Hund zu adoptieren. Doch seit der Pitbull zu malen begann und seinem Spitznamen damit alle Ehre gemacht hat, hat er eine Adoptivmutter gefunden.

Vor seiner Rettung war Van Gogh ein streunender Hund, der schliesslich eingefangen und als Köder in einem Hundekampfring benutzt wurde, um andere Hunde anzugreifen. Die Retter fanden ihn gemäss Today.com blutüberströmt und sein Ohr war so beschädigt, dass es chirurgisch entfernt werden musste.

Die Gründerin der Nonprofit-Organisation «Happily Furever after Rescue», Jaclyn Gartner, erzählt gegenüber der US-Nachrichtenseite, wie sie auf den Pitbull aufmerksam wurde. «Als ich sein Bild im Internet sah, war ich sofort in diesen Hund verliebt. Ich habe mit dem Tierheim über ihn gesprochen und sie sagten, dass sich noch niemand für ihn interessierte.» Eine gemeinnützige Organisation flog den Pitbull schliesslich zu ihrem Tierrettungsheim nach Connecticut.

Erdnussbutter bringt «Van Gogh» zum Malen

Doch niemand wollte den Hund adoptieren, der aufgrund seiner traumatischen Erlebnisse häufig andere Hunde anbellte und in einem Zuhause ohne andere Haustiere leben sollte. Darum entschloss sich Gartner, den Hund zum Malen zu bringen – als Begrüssungsgeschenk für die Adoptiveltern. So verteilte sie Farbkleckse auf eine Leinwand und verschloss diese mit einer Plastiktüte, auf der sie Erdnussbutter verteilte. Van Gogh leckte die Erdnussbutter ab und verteilte so die Farbe auf der Leinwand. «Er hatte wirklich Spass daran», so Gartner.