Buchrezension «Denk an die Tage und Nächte»

«Oh Menschenfleisch, oh Krieg, oh Gott im Himmel», stöhnt Opa Nani im Tagebuch, als am 18. Juli 1916 im Krieg gegen Österreich Hunderte Bersaglieri den Tod finden. Opa Ino, der andere Grossvater, hat Glück und ist eines Knieleidens wegen dispensiert, als seine Kompanie 1917 mit Mann und Maus im Meer versinkt. Papa Valentino hat 1945, als italienischer Gebirgsjäger zur letzten Schlacht nach Deutschland befohlen, nicht weniger Glück und erlebt das Kriegsende unter Tuberkuloseverdacht im Lazarett.

Sie haben die Autobahnen gebaut, Pizza und Gelato heimisch gemacht: die unzähligen Italiener, die seit 1950 zu uns kamen. Wirklich verstehen aber können wir sie erst, wenn wir wissen, was sie geprägt hat, und das kann uns weder Pizza noch Gelato sagen. Wenn einer das kann, dann der 1958 in Italien geborene Pietro de Marchi, der seit 1984 in Zürich lebt und ein brillanter Erzähler ist. In «Denk an die Tage und Nächte» lässt er uns auf bewegende Weise an den Erinnerungen seiner Familie teilhaben, die fern von der verschonten Schweiz auch die zwei Weltkriege miterlebte.