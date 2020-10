Das gelang nicht, so rief der Kurier bei seinem Chef an, und der kam vor Ort.

Die 15-jährige Lisa Furrer war am Mittwochabend mit Kollegen in Davos. Als sie Hunger bekamen, bestellten sie bei einem Lieferdienst Pizza nach Hause. Beim Eintreffen des Pizzakuriers stand die 15-Jährige am Fenster. Sie schildert: «Der Kurier war relativ schnell unterwegs. Er fuhr zu weit und wollte bei einer Einfahrt zu einer Garage wenden. Doch das ging schief.» Es gehe an dieser Stelle steil bergab, erklärt Furrer.