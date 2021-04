In der Pizzeria Schwanen in Schwerzenbach brennt es am Sonntagnachmittag.

Kurz vor 16.30 Uhr brach am Sonntag in der Pizzeria Schwanen in Schwerzenbach ZH ein Feuer aus. Gemäss der Medienstelle der Kantonspolizei Zürich gehe man bis jetzt davon aus, dass das Feuer in der Küche ausgebrochen ist.