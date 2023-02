Pläne der SRG für «Twitter-Alternative» sorgen für harsche Kritik

Die SRG will gegen Hate Speech vorgehen, eine eigene Social-Media-Plattform steht im Raum. Sie dementiert aber, Twitter & Co. Konkurrenz machen zu wollen. Die SVP schiesst scharf gegen das Projekt.

1 / 8 Gibt es bald eine neue Dialog-App von öffentlichen Medienhäusern anstatt von den Big Tech-Unternehmen? 20min/Taddeo Cerletti Bemühungen in diese Richtung laufen, in einer Zusammenarbeit mit dem ZDF und weiteren öffentlichen Medienhäusern will die SRG Möglichkeiten ausloten, den Dialog online fair und ohne Hate Speech zu gestalten. 20min/Marco Zangger Die SRG dementiert, dass sie Twitter und Co. Konkurrenz machen wolle. 20min/Marco Zangger

Darum gehts Die Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft SRG spannt mit ZDF und öffentlichen Medienhäusern aus Kanada und Belgien zusammen.

Ziel der Zusammenarbeit ist es, Lösungen zu finden, um den Online-Dialog «fair, konstruktiv und frei von Hate Speech» zu gestalten.

Den Vorwurf, die SRG versuche, Twitter, Facebook und Tiktok Konkurrenz zu machen, weist Kommunikationsleiter Edi Estermann von sich.

Trotzdem schiesst die SVP scharf gegen das Projekt.

Die SRG will zusammen mit dem ZDF und öffentlichen Medienhäusern aus Kanada und Belgien Möglichkeiten ausloten, um «den Online-Dialog mit der Bevölkerung fair, konstruktiv und frei von Hate Speech stattfinden» zu lassen. Die deutsche Zeitung «Welt» titelte vergangene Woche: «ZDF will Twitter-Alternative entwickeln.»

Das Vorhaben der SRG stösst bei der SVP auf Kritik. So sagt Nationalrat und Unternehmer Thomas Matter: «Irgendwelche Online-Plattformen mitzufinanzieren oder aufzubauen, gehört ganz bestimmt nicht zum Auftrag der SRG.» Social Media sei eine grosse Gefahr für die Meinungsfreiheit. «Das Letzte, was wir brauchen, ist eine weitere linksideologische Plattform, auf der die SRG entscheidet, was freigeschaltet wird und was nicht.» Matter kündigt politischen Widerstand an.

«Wirtschaftlich unsinnig und Gefahr für die Meinungsfreiheit»

Ähnlich klingt es bei Parteikollege Gregor Rutz: «SRG-Direktorin Nathalie Wappler mag viel Freude haben am Online-Bereich, doch dafür hat die SRG keinen Auftrag. Es ist völlig idiotisch, dass die gebührenfinanzierte SRG den privaten Anbietern im Online-Bereich Konkurrenz macht.» Das Vorhaben der SRG sei nicht nur «eine massive Selbstüberschätzung», sondern auch eine Fehlinterpretation des Auftrags. «Wie hier mit Gebührengeldern umgegangen wird, ist ein Skandal.»

Problematisch ist für Rutz auch, dass die SRG die Deutungshoheit darüber, was Fake News sind und was nicht, an sich reissen wolle. «Die SRG soll erst einmal schauen, dass sie selber korrekt und objektiv berichtet. Es braucht einen Wettbewerb der Meinungen. Schweizer Bürgerinnen und Bürger sind mündig genug, selber zu entscheiden, welche Meinungen sie sehen, hören und lesen wollen und wie sie diese einordnen.» Rutz spricht von einem «gefährlichen und teuren Aktivismus» der SRG.

«Die SVP schiesst gegen alles, was von der SRG kommt»

Ganz anders sieht das Jon Pult, SP-Nationalrat und Präsident der Kommission für Verkehr und Fernmeldewesen (KVF): «Solche Projekte gehören klar zum Auftrag der SRG. Dass die SVP gegen dieses Projekt schiesst, aber kein Problem damit hat, wenn gewinnorientierte chinesische und amerikanische Konzerne die Deutungshoheit haben, zeigt, wie politisch verkommen einige Vertreter der SVP sind.» Für Pult ist klar: «Die SRG hat einen viel höheren Anspruch an Ausgewogenheit und Korrektheit der Informationen als Twitter oder Facebook. Es ist medienpolitisch verantwortungslos, wenn die SVP kategorisch gegen alles ist, das den profitorientierten Unternehmen etwas entgegensetzen will.»

Pult findet die Grundidee dieser Kooperation öffentlich-rechtlicher Medienhäuser sehr gut: «Jedes Projekt, das auf der Glaubwürdigkeit der öffentlich-rechtlichen Medien beruht, ist positiv. Mit solchen Initiativen wird auch die Kompetenz der Menschen geschärft, unterscheiden zu können, was eine seriöse Quelle ist.» Der SRG ein wenig unternehmerische Freiheit zu lassen, sodass diese Erfahrungen sammeln und Projekte lancieren kann, sei richtig: «Wenn es in der konkreten Umsetzung dann Fehler oder Verbesserungspotenzial gibt, können wir das immer noch kritisieren.»

SRG: «Bauen keine Social-Media-Plattform auf»

Die SRG dementiert, dass sie Twitter und Co. Konkurrenz machen wolle: «Es geht nicht um den Aufbau neuer Social-Media-Plattformen, sondern um eine bessere Vernetzung bereits bestehender Strukturen», sagt Kommunikationsleiter Edi Estermann. In einem ersten Schritt sollen «Erfahrungen mit neuen Formen des Dialogs mit der Bevölkerung ausgetauscht sowie alternative Formen angedacht werden, die eine konstruktive Debatte ermöglichen». Daraus sollen sich in einem nächsten Schritt dann konkrete Projekte entwickeln.

Die SRG-Konzession schreibe vor, «… Massnahmen für einen permanenten Dialog mit der Bevölkerung zu ermöglichen …». Ähnlich gelagerte Projekte gibt es laut Estermann auch bei den anderen Medienunternehmen, von denen wiederum die SRG profitieren könnte – und auf längere Sicht seien eventuell auch gemeinsame Strukturen denkbar. Wie viel Geld die SRG in das Projekt investiert, verrät Estermann nicht.