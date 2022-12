Plagiatsskandal: HSG soll nie Kontakt mit Studenten aufgenommen haben

Der Rektor der Universität St. Gallen sprach am Freitag in einem Interview über den Plagiatsskandal.

Ein Professor der Universität St. Gallen (HSG) wird beschuldigt, sowohl in seiner Dissertation als auch in seiner Habilitation Plagiate verwendet zu haben. Ebenfalls werfen ihm ehemalige Studierende vor, Arbeiten seiner Schülerinnen und Schüler unter seinem Namen als Erstautor veröffentlicht zu haben.

Laut dem «Tagblatt» soll die Untersuchungskommission der HSG nicht mit den Studierenden gesprochen haben, die die Plagiate aufdeckten. Ehrenzeller antwortete, dass bei der Habilitation nie ein Student zur HSG gekommen sei, sondern sie eine Eingabe einer Anwältin gehabt hätten. «Wir hatten keinen Namen und durften mit den Studenten keinen Kontakt haben. Ansprechperson war die Anwältin», so Ehrenzeller zum «Tagblatt». Hätte die HSG die Namen der Betroffenen gehabt, hätten sie sicher mit diesen gesprochen, so der Rektor weiter.

Studierende waren der HSG bekannt

Rechtsanwältin Senta Cottinelli, die sich mit den Vorwürfen der Studierenden beschäftigt und der Universität den Plagiatsverdacht im Fall des Professors gemeldet hat, ist jedoch anderer Meinung. «Die Aussage der Universität, dass die Studierenden, die die Anzeige erstellten, nicht bekannt gewesen waren, trifft nicht zu», so Cottinelli in einer Stellungnahme, die 20 Minuten vorliegt.

Die Kanzlei habe einen an den Rektor persönlich adressierten Brief versendet, der im ersten Satz mehrere Studenten mit Namen und Adresse erwähnt. «Der Empfang des Briefs wurde uns schriftlich bestätigt», heisst es weiter. Gemäss der Anwältin wurde im Brief vermerkt, dass ein persönliches Treffen mit der HSG geschätzt werde, um weitere Auskünfte zum Fall zu geben und zu besprechen. Doch laut Cottinelli hätten weder sie selbst noch ihre Klienten von der Universität je eine Kontaktaufnahme, Terminvorschläge oder eine Einladung zu einem Treffen erhalten, obwohl dies angeboten wurde.

«Selbst wenn der Universität die Namen der Studierenden nicht bekannt gewesen wären, hätte dies die HSG in keiner Weise daran gehindert, mit der Anwältin Kontakt aufzunehmen», so Cottinelli in der Stellungnahme. Die Rechtsanwältin bedauert, dass die Universität keine Rückfrage an die Ersteller der Anzeige gestellt hat und die aktiv angebotene gemeinsame Besprechung nicht annahm.