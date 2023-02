Universität Zürich: Plagiatsskandal – Professorin kopierte ganze Artikel

Obwohl das Plagiieren an Universitäten bereits im Einstiegssemester als Todsünde deklariert wird, machen selbst renommierte Akademikerinnen und Akademiker davor nicht halt. Eine Titularprofessorin des Romanischen Seminars an der Universität Zürich soll sich der verwerflichen Praxis bedient haben. Nun sieht sie sich mit zahlreichen Plagiatsvorwürfen konfrontiert. Der «SonntagsBlick» untersucht in einem Artikel, was es mit den Vorwürfen auf sich hat.