St. Gallen : Studenten schöpften Verdacht – HSG Professor steht unter Plagiat-Verdacht

Studierenden an der HSG ist vor rund einem Jahr aufgefallen, dass einer ihrer Professoren in seinen Arbeiten abgeschrieben haben soll. Das berichtet am Freitag das «Tagblatt». So sollen in seiner Habilitation viele Passagen gar nicht von ihm stammen, lautet der Vorwurf der Zeitung. Der Mann unterrichtet Studierende, betreut Doktorandinnen und Doktoranden. Er verdient laut Zeitung jährlich 200’000 Franken.