Huereaff und eine Tuba Plakette als Trostpflästerli für abgesagte Fasnacht

In Luzern sind für 2021 Fasnachtstreiben und Umzüge wegen Corona zwar abgesagt worden, eine Fasnachtsplakette gibt es aber trotzdem. Wie das Luzerner Fasnachtskomitee (LFK) am Mittwoch mitteilte, hat Roger Stalder aus Sursee das Sujet geschaffen. Die Plakette des Holzbildhauers und Maskenbauers ist in Kupfer, Silber und Gold erhältlich.