Planen Cristiano Ronaldo und Georgina Rodriguez weitere Kinder?

So zog der 37-Jährige beispielsweise über United-Trainer Erik ten Hag (52) her. «Ich habe keinen Respekt vor ihm, weil er keinen Respekt vor mir hat. Wenn man keinen Respekt vor mir hat, werde ich keinen Respekt vor demjenigen haben.» Auch sprach Ronaldo über den Tod seines Sohnes im Frühling und verriet, dass er die Asche von ihm daheim aufbewahre .

«Ich bin lieber ein Vorbild»

Am Mittwochabend wurde nun der erste Teil des Interviews auf TalkTV ausgestrahlt, der zweite folgt am Donnerstagabend. Er sprach ausführlich über den Fast-Transfer zu Manchester City, die Rückkehr zu Man United. So sagte Ronaldo etwa: «Ich habe mit Pep Guardiola gesprochen.» Der Transfer sei fast perfekt gewesen. Doch Sir Alex Ferguson habe ihm dann gesagt, dass ein Wechsel zu City für ihn unmöglich sei.