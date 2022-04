Final-Four-Turnier : Plant die Uefa eine Finalrevolution in der Champions League?

Ab 2024 wird das Format der Champions League so richtig umgekrempelt. Nun sickerten weitere Details zur neuen «Königsklasse» durch.

Die besten vier Teams würden sich an einem neutralen Ort duellieren. Wie schon in der Corona-Pandemie im Jahr 2020.

Solche Kracherspiele wie zwischen Real und Manchester City könnten in Zukunft an einem Ort gespielt werden.

Halbfinals mit Hin- und Rückspielen könnten in der Champions League in drei Jahren der Vergangenheit angehören. Einem Bericht der englischen Tageszeitung «The Times» zufolge gibt es Gedankenspiele für eine weitere Modifizierung des wichtigsten europäischen Club-Wettbewerbs für die bereits beschlossene Reform der Fussball-Königsklasse ab der Saison 2024/25. Demnach könnte der Sieger der Champions League künftig in einem Final-Four-Turnier der besten vier Mannschaften wie im Handball oder Basketball ermittelt werden. Das war bereits am Ende der ersten Corona-Saison der Fall, als sich der FC Bayern 2020 in Portugals Hauptstadt Lissabon durchsetzte.