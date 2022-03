Cherson : Plant Russland bereits die nächste «Volksrepublik»?

Von der 2014 annektierten Halbinsel Krim aus nehmen russische Truppen immer mehr Landesteile im Süden der Ukraine ein. In der Hafenstadt Cherson will Moskau gemäss ukrainischen Angaben schon bald eine freundliche Regierung einsetzen.

Darum gehts Russische Truppen belagern die Stadt Cherson im Süden der Ukraine seit Tagen.

Ukrainischen Angaben zufolge will Moskau aus dem Gebiet eine «unabhängige Volksrepublik» machen.

Die örtliche Bevölkerung wehrt sich dagegen und ging darum am Sonntag auf die Strasse.

Russland will nach ukrainischen Angaben in der eingenommenen Grossstadt Cherson ein Referendum zur Gründung einer unabhängigen «Volksrepublik» inszenieren. Dies erklärte der ukrainische Aussenminister Dmytro Kuleba am Samstag im Kurzbotschaftendienst Twitter. Da es dafür keinerlei Unterstützung in der Bevölkerung gebe, werde das Referendum komplett gefälscht werden, sagte Kuleba. Sollte Russland dies durchziehen, müssten scharfe Sanktionen folgen. «Cherson ist und wird immer in der Ukraine sein.»

Im Hintergrund sollen bereits Vorbereitungen laufen

Das nahe der von Russland annektierten Halbinsel Krim gelegene Cherson war als erste Grossstadt der Ukraine nach dreitägiger Belagerung Anfang März von der russischen Armee eingenommen worden. In der Hafenstadt leben 290’000 Menschen.

Die Menschenrechtsbeauftragte im ukrainischen Parlament, Ljudmila Denisowa, schrieb im Onlinedienst Telegram, die Besatzer seien dabei, Unterstützung für das Referendum im Stadtrat zu organisieren. Sie betonte, dass eine solche Abstimmung illegal sei. Nach der Annexion der Krim 2014 hatte Kreml-Chef Wladimir Putin auch dort ein Referendum abhalten lassen, das von Kiew und dem Westen alles illegal angesehen wird.

Russische Truppen feuern Warnschüsse über Demonstranten ab

Am Sonntagnachmittag kam es in der Stadt zu einer Demonstration gegen die Pläne Moskaus. Russische Soldaten haben bei der friedlichen Demonstration von Bewohnerinnen und Bewohnern im ukrainischen Cherson offenbar Warnschüsse abgefeuert. Die Soldaten hätten eine Salve als «Warnung» abgegeben, berichtete der Sender Suspilne Cherson am Sonntag.

An dem Protest auf dem zentralen Freiheitsplatz in Cherson beteiligten sich Tausende Menschen. Sie schwenkten ukrainische Flaggen und riefen «Cherson gehört der Ukraine» und «Ruhm der Ukraine». Als die Protest-Teilnehmenden an einer Kolonne russischer Armeefahrzeuge vorbeiliefen, riefen einige Demonstrierende auf Russisch «Faschisten» und «Geht nach Hause».

Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski richtete sich bei Telegram an die Demonstrierenden in Cherson. Er sei jedem dankbar, «der sich nicht ergibt» und protestiere, um «den Besatzern zu zeigen, dass die Ukraine unser Land ist», schrieb er.

