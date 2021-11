Tonaufnahmen sollen Komplott beweisen : Plant Russland einen Staatsstreich in der Ukraine am 1. Dezember?

Der ukrainische Präsident befürchtet einen kurz bevorstehenden Umsturz seiner Regierung. Am Komplott sollen auch russische Regierungsvertreter beteiligt sein.

Gemäss dem Präsidenten Wolodymyr Selenskyj soll in der Ukraine am 1. Dezember ein Staatsstreich erfolgen.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat Russland Pläne für einen Staatsstreich in seinem Land vorgeworfen. «Ich habe die Information erhalten, dass am 1. Dezember in unserem Land ein Staatsstreich stattfinden wird», sagte Selenskyj am Freitag vor Journalisten in Kiew. Es gebe Tonaufnahmen, auf denen Vertreter Russlands und des reichsten Ukrainers Rinat Achmetow einen Umsturz planen würden.