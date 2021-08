Herzogin Meghan soll eine Netflix-Doku über Schwägerin Kate planen

Lange ist es her, seit man Herzogin Kate (39) und Herzogin Meghan (40) so zusammen gesehen hat.

Spätestens nach dem berüchtigten Oprah-Interview im März 2021 herrschte ein angespanntes Verhältnis zwischen Herzogin Meghan (40) und Herzogin Kate (39) – so schien es zumindest. Anonyme Quellen wollen nun aber wissen, dass es mittlerweile gar nicht so schlecht um die Beziehung der beiden steht. «Meghan und Kate verstehen sich eigentlich sehr gut und waren öfter in Kontakt», behauptet ein angeblicher Insider gegenüber der «Us Weekly».