Suche nach Anna (1) und Olivia (6) - Plante der Vater die Entführung der Mädchen seit Längerem?

Die Mutter der Mädchen veröffentlichte am 5. Mai 2021 ein Video, das Anna (1) und Olivia (6) zeigt. Sie hofft damit auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Beatriz Zimmermann ist verzweifelt. Seit über eine r Woche hat sie ihre Töchter Anna (1) und Olivia (6) nicht gesehen. Ihr Ex-Mann und Vater der Kinder, der 37-jährige Tomás Antonio Gimeno , hat sie mutmasslich entführt . Am Dienstag veröffentlichte die Mutter ein Video, d as eine herzige Szene ihrer Mädchen zeigt. Zimmermann hofft damit auf Hinweise - vor allem aus dem Umfeld Gimenos -, die zu den Mädchen führen.

Die Ermittler haben inzwischen die Blutspuren analysiert, die sie auf d em verlassene n Schiff des Vaters, d er sechs Meter lange Esquilón, entdeckten. Es ist das Blut eines Mannes, höchstwahrscheinlich Gimenos, wie «El Periodico» berichtet. Derzeit scannen E xperten mit einem Seitensichtsonar den 200 bis 300 Meter tiefen Grund in der Gegend, in der sie die Esquilón fanden. Auch Helikopter sind im Einsatz: Sie fliegen nicht nur über Teneriffa, sondern auch über de n Atlantik, auf der Suche nach einem Schiff, auf d as der Vater vielleicht umgestiegen ist.