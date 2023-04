Plante Kiew mit Hilfe der Kurden Angriffe auf Wagner-Söldner in Syrien? 

«Niemals eine Partei im russisch-ukrainischen Krieg»: Ein SDF-Kämpfer in der syrischen Provinz Deir Al Zor.

Er sah Angriffe auf russische Stützpunkte in Syrien vor. Vor allem die Wagner-Söldner sollten ins Visier genommen werden.

Das US-Geheimdienstmaterial, das mutmasslich ein 21-jähriger Nationalgardist in einem Chatroom veröffentlicht hat, enthält allerhand Explosives. Demnach plante der ukrainische Militärgeheimdienst Angriffe auf russische Truppen und russische Wagner-Söldner – in Syrien und mit Beteiligung kurdischer Kampfverbände . Im Dezember pfiff der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski seine Offiziere zurück.

Das Kalkül hinter der hochriskanten Operation: Angriffe gegen die in Syrien stationierte russische Armee und Wagner-Gruppe sollten Moskau Kosten und Verluste bescheren und dazu zwingen, Ressourcen aus der Ukraine abzuziehen. Das berichtet die «Washington Post», welche die geleakten Dokumente seit Tagen auswertet.

Keine Angriffe auf russische Stellungen in Kurden-Gebieten

Die von den kurdischen Milizen angeführte SDF verlangte laut «Washington Post» die Zusicherung, dass ihr Ausbildung und Luftabwehrsysteme zur Verfügung gestellt und ihre Rolle bei der ukrainischen Operation geheim gehalten werden. Angriffe auf russische Stellungen in kurdischen Gebieten im Nordosten Syriens habe die SDF abgelehnt.

Zu heikel

Das wiederum war wohl der SDF zu heikel. Immerhin dürfte Moskau die Standorte der SDF-Einheiten kennen und könnte diese mühelos angreifen – erst recht, da die SDF-Kräfte oft in der Nähe russischer Militärstützpunkte operieren.

SDF: «Niemals eine Partei im russisch-ukrainischen Krieg»

Die Pläne der Ukraine wären für die Kurden-geführte SDF mit grossen Risiken verbunden gewesen, zumal man vor Ort an einer guten Beziehung zu Russland interessiert sei, sagt der schwedische Nahost-Analyst Aaron Lund der «Washington Post». Am 29. Dezember stoppte der ukrainische Präsident die Planung seiner Geheimdienstoffiziere. Möglicherweise auf Druck der USA hin, aber auch wegen des begrenzten Vorrats an ukrainischen Drohnen und Zweifeln ob der Erfolgschancen einer solchen Operation.