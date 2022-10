Deutschland: Planten Sprengstoffanschlag auf Schweizer Stadt – Verdächtige ausgeliefert

Im Juni wurden zwei Schweizer in Stuttgart verhaftet. (Symbolbild)

Nun hat Deutschland den 24- und den 26-Jährigen an die Schweiz ausgeliefert.

Laut den deutschen Ermittlern planten die Männer mutmasslich einen Anschlag in einer Schweizer Grossstadt.

Zwei Schweizer wurden im Juni in Deutschland beim Versuch, Sprengstoff zu kaufen, festgenommen.

Zwei Männer aus der Schweiz, die in Deutschland mutmasslich illegal Sprengstoff kaufen wollten, sollen nun in ihre Heimat ausgeliefert werden. Das teilten die Staatsanwaltschaft Stuttgart, das Landeskriminalamt Baden-Württemberg und die Schweizer Bundesanwaltschaft am Donnerstag mit.