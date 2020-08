Das sind die Auswirkungen von Littering

Kunststoffe zerfallen in der Umwelt langsam zu Mikroplastik. Mikroplastik wiederum verbleibt Hochrechnungen zufolge bis zu mehrere Jahrzehnte bis Jahrhunderte in der Umwelt, wie das Bundesamt für Umwelt schreibt. Tiere können sich zudem in Kunststoffen verheddern, verletzen oder das Plastik verschlucken. Abfälle auf Futterflächen werden vom Bauern auch oft übersehen. Durch das Mähwerk werden Plastik oder Metall zerkleinert und gelangen so ins Tierfutter. Die spitzen Fremdstoffe in Form von Splittern können beispielsweise bei Kühen zu schweren inneren Verletzungen führen.