Zürich: Tyre Extinguishers lassen Luft aus Reifen der SUVs

Am Auto mit den platten Pneus hinterlässt die Gruppe jeweils einen Brief, in dem sie ihre Aktion begründet.

Das ist passiert

Die Aktion fand auch in anderen europäischen Städten statt, darunter in Potsdam, wo es 60 SUVs traf, und in Barcelona, wo heute Morgen 100 Geländewagen mit platten Reifen dastanden. Seit der ersten Aktion habe die Aktivistengruppe bei über 13’000 Geländewagen die Pneus gelüftet. Die «Tyre Extinguishers» sind laut Mitteilung in 15 europäischen Ländern am Werk sowie in den USA, Kanada und in Neuseeland.