Eurovision Song Contest: Die Startreihenfolge der Finalisten

Heute Abend ist es soweit: Das Finale des 67. Eurovision Song Contest geht über die Bühne. Nach den beiden Halbfinals am Dienstag und Donnerstag haben die Verantwortlichen der British Broadcasting Corporation (BBC) und der European Broadcasting Union (EBU) bekanntgegeben, in welcher Reihenfolge die Final-Teilnehmerinnen und -Teilnehmer in den Wettbewerb starten werden.

1. Österreich: Teya & Salena – «Who the Hell is Edgar?»

2. Portugal: Mimicat – «Ai coração»

3. Schweiz: Remo Forrer – «Watergun»

4. Polen: Blanka – «Solo»

5. Serbien: Luke Black – «Samo mi se spava»

6. Frankreich: La Zarra – «Évidemment»

7. Zypern: Andrew Lambrou – «Break A Broken Heart»

8. Spanien: Blanca Paloma – «EAEA»

9. Schweden: Loreen – «Tattoo»

10. Albanien: Albina & Familja Kelmendi – «Duje»

11. Italien: Marco Mengoni – «Due vite»

12. Estland: Alika – «Bridges»

13. Finnland: Käärijä – «Cha Cha Cha»

14. Tschechien: Vesna – «My Sister´s Crown»

15. Australien: Voyager – «Promise»

16. Belgien: Gustaph – «Because Of You»

17. Armenien: Brunette – «Future Lover»

18. Moldau: Pasha Parfeni – «Soarele si luna»

19. Ukraine: TVORCHI – «Heart Of Steel»

20. Norwegen: Alessandra – «Queen Of Kings»

21. Deutschland: Lord of the Lost – «Blood & Glitter»

22. Litauen: Monika Linkyte – «Stay»

23. Israel: Noa Kirel – «Unicorn»

24. Slowenien: Joker Out – «Carpe diem»

25. Kroatien: Let 3 – «Mama ŠČ»

26. Grossbritannien: Mae Muller – «I Wrote A Song»